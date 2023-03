Osimhen, Scholes a sorpresa: “Per il Manchester United sarebbe meglio un altro attaccante della Serie A”

La stagione di Victor Osimhen è veramente sorprendente. Senza infortuni, l’attaccante nigeriano del Napoli sta finalmente riuscendo a dimostrare tutto il suo potenziale. Tra campionato e Champions League sono ben 23 le reti messe a segno, con altri 5 assist serviti ai compagni. Un attaccante devastante che sicuramente sta attirando le attenzioni dei top club europei.

Interesse del Manchester United

Osimhen ha un contratto fino al 2025 con il Napoli e guadagna 4,5 milioni a stagione. Una cifra alta per le casse azzurre, ma per un campione così, De Laurentiis sarebbe disposto ad andare oltre il budget stanziato per gli stipendi. Ciò non toglie che senza un rinnovo di contratto, probabilmente il Napoli ascolterà le proposte che sicuramente arriveranno in estate. Non è un mistero che Osimhen abbia la volontà di misurarsi un giorno in Premier League e tal proposito c’è un club che in Inghilterra si sarebbe seriamente interessato a lui: il Manchester United.

FOTO: SSC Napoli

Il consiglio, meglio prendere Lautaro Martinez

Ebbene, Paul Scholes, ex centrocampista del Manchester United, ha parlato ai microfoni di BT Sport, con riferimento al prossimo mercato estivo della squadra di Ten Hag, dando un consiglio sull’attaccante giusto da acquistare: