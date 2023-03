Milan-Napoli in Champions League, Pioli non vuole distrazioni: cos’ha risposto in diretta

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dall’inizio della gara di campionato contro l’Udinese. L’occasione è stata utile per rilasciare una breve battuta sul Napoli, prossima avversaria ai quarti di finale di Champions League. Intervista Pioli Ecco quanto evidenziato: Ibra capitano? Credo sia stato un gesto di Bennacer. Doveva essere lui il capitano, ma Zlatan rappresenta un leader dentro e fuori dal campo, quindi è giusto così. Ibrahimovic Sul Napoli: Siamo concentrati sull’Udinese, dobbiamo tornare a fare punti in campionato. Al Napoli ci penseremo quando sarà il momento. Poi conclude sul match: L’Udinese è una squadra molto compatta che giova molto della varietà dei suoi attaccanti. È una partita difficile e complicata, ma vogliamo affrontarla nel migliore dei modi. Sarà una sfida importantissima ai fini del nostro campionato, è sappiamo di avere le caratteristiche e la forza per portarcela a casa e superare le difficoltà. Insomma, per il tecnico rossonero questo non è il momento di pensare alla super sfida con il Napoli. Per ora testa al campionato, anche perché il Milan è pienamente invischiato nella lotta per conquistare un posto per la prossima Champions League. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

