Report allenamento Napoli, si ferma un azzurro per un affaticamento muscolare

L’argomento del giorno è sicuramente il sorteggio dei quarti di finale di Champions League che ha messo di fronte Milan e Napoli.

La gara d’andata però si giocherà tra quasi un mese (mercoledì 12 aprile a San Siro) e nel mezzo ci sono ben tre partite di campionato (di cui una proprio contro i rossoneri).

Proprio per questo motivo, Spalletti non accetta distrazioni e vuole mantenere alta la concentrazione sul campionato: domenica c’è un match importante contro il Torino.

Empoli FC v SSC Napoli – Serie A Luciano Spalletti of SSC Napoli gestures during the Serie A match between Empoli FC and SSC Napoli at Stadio Carlo Castellani on February 25, 2023 in Empoli FI, Italy Empoli Florence Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xGiuseppexMaffiax originalFilename:maffia-empolifc230225_npE8w.jpg

Oggi la squadra è tornata a Castel Volturno per allenarsi in vista della gara di domenica e non sono arrivate buone notizie per Spalletti: ancora terapie per Raspadori e stop per Demme a causa di un affaticamento muscolare.

Report allenamento Napoli 17 marzo 2023

Di seguito il report allenamento pubblicato sul sito della società.