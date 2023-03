Meret, difesa al portiere del Napoli: “È affidabile”, chi sono i migliori in Serie A

L’ex portiere, tra le altre, di Chievo, Palermo e Torino, Stefano Sorrentino, attualmente Presidente del A.S.D. Chieri, società che milita in Serie D, ha rilasciato un’intervista a bttfnews parlando dei portieri che si stanno distinguendo in Serie A. Non manca un passaggio anche su Alex Meret, portiere meno battuto del campionato con il Napoli.

Ecco quanto evidenziato:

Quanto è cambiato il ruolo del portiere negli ultimi anni? Io sono dell’idea che il portiere deve parare. È vero il ruolo sta cambiando sicuramente tanto. a me questa cosa non fa impazzire perché, come ho detto, credo che il portiere in primis debba parare, altrimenti ci mettiamo i giocatori di movimento in porta. Saper giocare con i piedi deve essere un cosa in più. Faccio sempre il paragone con l’automobile: c’è chi vuole il tettino che si apre e chi no, chi vuole il cambio automatico e chi manuale, ma poi alla fine sono degli optional, senza carburante non si muove. Purtroppo sto vedendo, anche in grandi squadre europee, sempre più spesso portieri più bravi con i piedi che a parare, e questo non va bene.