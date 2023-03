Manfredi attacca: “Ceferin? Inaccettabile”, poi l’appello al Governo

Il Napoli ha sconfitto l’Eintracht Francoforte per 3-0 nel match allo Stadio Diego Armando Maradona e ha raggiunto per la prima volta nella storia del club l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Un traguardo storico realizzato dalla formazione di Luciano Spalletti, che attende ora di conoscere la sua futura avversaria oggi alle ore 12:00 con i sorteggi.

Unica nota dolente della giornata di mercoledì sono stati gli scontri dei tifosi dell’Eintracht Francoforte con le forze dell’ordine e con alcuni tifosi azzurri. Una vera e propria invasione del capoluogo campano, che ha vissuto ore difficili prima e dopo la partita.

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato in merito un’intervista ai microfoni di Repubblica per commentare l’accaduto.

Di seguito un estratto delle sue parole:

La gestione di questi gruppi di violenti, in Italia e in Europa, non funziona. Le cose così non vanno. Napoli ha attraversato una giornata dura, molto difficile.

Gli operatori delle forze di polizia hanno fatto tutto il possibile per evitare contatti diretti tra tedeschi e napoletani, e anzi li ringrazio perché sono loro ad essere finiti in ospedale per proteggere cittadini inermi e anche turisti.

Ho chiesto a Piantedosi di far partire prima possibile i cittadini provenienti dalla Germania perché non era più pensabile convivere ancora con quel clima di pericolo. E devo dire che sono stati tutti prelevati e portati lontano da Napoli.

Sono d’accordo con De Laurentiis sulla fermezza. Questo nodo deve essere sciolto dal governo nazionale e dall’Europa. In occasione di questi incontri si deve aggiornare la lista delle teste calde: impedire loro di partire, costringendo i soggetti pericolosi, nell’ora della partita, a recarsi nei loro uffici di polizia per obblighi di firma.

Le dichiarazioni di Cefarin sono inaccettabili. Non si può dipingere Napoli come città a rischio o piena di delinquenti. I fatti dicono che ha subito.