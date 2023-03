De Laurentiis, attacco duro dei tifosi: spuntano due striscioni in città (FOTO)

Il Napoli di Luciano Spalletti vola tra le migliori otto squadre d’Europa dopo la vittoria per 3-0 al Maradona contro l’Eintracht Francoforte, ma gli episodi violenti che si sono verificati prima e dopo la partita hanno macchiato questo traguardo storico.

Nella giornata di ieri si è tenuta la conferenza stampa in prefettura a Napoli al termine della riunione del Comitato ordine e sicurezza. All’evento hanno preso parte il Sindaco Gaetano Manfredi e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis. Quest’ultimo in particolare si è soffermato sul tifo corretto che dovrebbe essere incentivato tra le mura dello stadio, ostacolando la parte sovversiva e violenta.

Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Il casino lo fate a casa vostra, il tifo allo stadio deve essere sano, allo stadio ci vanno famiglie e bambini a cui non bisogna far fare un giro di passo di stupefacenti, né far vedere violenza.

Un gruppo di persone non può far vedere che Napoli sono loro, ieri erano in giro come cani sciolti per affrontare le forze dell’ordine con la scusa di affrontare i tedeschi. In Inghilterra ho visto l’unica nazione dove una premier donna ha fatto una legge sugli stadi che mi auguro applichi anche la Meloni in Italia.

Dovremmo investire i nostri soldi nel fare degli impianti che verranno devastati? Non ci pensiamo nemmeno, se non viene regolata prima la frequentazione dello stadio questa possibilità non esiste. Lo stadio deve essere un luogo sacro, ieri abbiamo dato una bella immagine lì e ne sono fiero.