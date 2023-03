Il Napoli è in attesa di conoscere quale sarà l’avversario che lo attenderà ai quarti di finale della UEFA Champions League. La vittoria di ieri contro l’Eintracht Francoforte fa volare sempre di più gli uomini di Luciano Spalletti, che riscuotono intanto gli elogi anche dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori.

Chi è meravigliato dalla qualità dei partenopei è senza dubbio anche l’ex calciatore Antonio Cassano, che in diretta alla Bobo TV ha riservato parole importanti per la squadra azzurra.

Nel dettaglio, queste sono le parole dell’ex fantasista della Nazionale, ai microfoni della trasmissione social in onda su Twitch:

In base ai nomi io credo che il Napoli sia la squadra italiana più bella e vincente della storia. Non ha top player, Spalletti sta facendo diventare il Napoli tra le più belle che il calcio italiano ha mai avuto. In rapporto ai nomi, è quella che sta giocando meglio nella storia delle squadre italiane.

Il Milan di Sacchi aveva giocatori fenomenali, poi la Juve aveva super calciatori, poi c’è stato il ciclo di Inter e Milan con squadre favolose. Per come è partita la stagione, il Napoli è la squadra italiana più bella, efficace e vincente della storia. Io non ho mai visto una roba del genere.