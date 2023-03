Napoli blindata, oltre 600 agenti presidiano la città: in arrivo altri Ultras dell’Eintracht

Altissima tensione a Napoli dopo l’arrivo degli Ultras dell’Eintracht Francoforte in città, ai quali si sono uniti alcuni supporters dell’Atalanta. Stato di massima allerta a Napoli, visto che sono in arrivo altri tifosi tedeschi, tutti senza intenzione di assistere al match.

Questo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

Gli uomini della Questura hanno cominciato già ieri a controllare e identificare i primi 500 tifosi tedeschi e dell’Atalanta, gemellati con quelli dell’Eintracht, giunti in gruppi misti in città in aereo e soprattutto in treno, pur non avendo intenzione di assistere alla grande sfida. Pare proprio che ne cerchino un’altra. Il numero, comunque, è destinato a crescere oggi: all’aeroporto di Capodichino è atteso un charter da 180 passeggeri proveniente da Francoforte ma saranno presidiate anche la stazione e la rete autostradale; oltre allo stadio e alle vie d’accesso al quartiere Fuorigrotta. Il caos. Un pericolo preventivato, considerando che il popolo dell’Eintracht aveva annunciato da giorni l’intenzione di viaggiare ugualmente, a dispetto di una questione inaugurata con il divieto di trasferta imposto dal Ministero dell’Interno per motivi di ordine pubblico.