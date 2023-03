L’ex Napoli fa impazzire i tifosi: foto social durante la partita!

Il Napoli lotta per trovare un posto tra le migliori otto d’Europa cercando di imporsi nella sfida di ritorno di oggi contro l’Eintracht Francoforte. Un obiettivo non da poco che segnerebbe un traguardo epocale nella storia della società del capoluogo campano.

FOTO: Imago, Napoli

Dopo la vittoria per 0-2 in trasferta, gli azzurri di Luciano Spalletti sono scesi in campo questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona dopo i disordini di oggi con i tifosi avversari. Nonostante sia stata vietata la trasferta, infatti, sono giunti a Napoli diversi supporter dell’Eintracht Francoforte (e non solo), che per protestare sul divieto hanno causato problematiche di ordine pubblico nella città partenopea.

Il messaggio dell’ex azzurro

Nonostante questi disordini, i tifosi azzurri hanno risposto presente all’appuntamento di Champions League allo Stadio Diego Armando Maradona. Anche un ex calciatore azzurro tramite i social ha seguito la sfida della squadra di Spalletti da lontano.

Si tratta di Faouzi Ghoulam, che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una storia con la scritta “Forza Napoli”.