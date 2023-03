Torna il divieto di bandiere e striscioni al Maradona: cosa sta succedendo con gli ultras del Napoli!

Il Napoli si prepara a scendere in campo questa sera contro l’Eintracht Francoforte allo Stadio Diego Armando Maradona per la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Nella sua storia, il club partenopeo non ha mai superato questa fase nella massima competizione europea e la vittoria in Germania all’andata fa ben sperare i tifosi azzurri.

Non sono per nulla passati inosservati, però, i disordini che ha dovuto vivere la città di Napoli nelle ultime ore a causa degli scontri con le forze dell’ordine dei tifosi tedeschi giunti nel capoluogo campano. Un vero e proprio assalto ai quartieri storici di Napoli da parte della tifoseria del Francoforte per il divieto di accedere allo stadio per seguire la partita.

Squalifica per gli ultras del Napoli: il motivo

Anche sul fronte ultras azzurri, però, ci sono stati dei divieti. Secondo quanto appreso nei momenti antecedenti all’inizio della partita, infatti, i tifosi partenopei non potranno portare all’interno dell’impianto sportivo di Fuorigrotta bandiere, striscioni e trombette. Con molta probabilità gli ultras si limiteranno anche nei cori per sostenere la propria squadra, in risposta a tale divieto.

Ultras Napoli Eintracht

Il motivo è scaturito dai comportamenti adottati dai tifosi ieri sera e per quanto successo oggi.