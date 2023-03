Infortuni Napoli, le ultime da Castel Volturno su Kim e Meret e il ritorno di Raspadori e Lozano

Gli infortuni del Napoli sono uno dei temi importanti di questi giorni, con Spalletti che deve fare i conti con il dubbio riguardante le condizioni fisiche di Meret e Kim, usciti malconci dall’ultima di campionato, oltre che di Lozano e Raspadori.

Situazione infortunati Napoli

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione sui calciatori del Napoli che potrebbero rientrare dall’infortunio nel corso dei prossimi giorni o addirittura per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì sera contro l’Eintracht Francoforte.

Infortuni Kim e Meret, come stanno?

Mister Luciano Spalletti è in attesa dell’ok dello staff medico per annunciare il recupero Kim Min Jae e di Alex Meret in vista della sfida di Champions League.

Condizioni Lozano e Raspadori

Già certo è il ritorno in pista di Lozano, assente con l’Atalanta per un fastidio muscolare evidentemente già svanito: ieri il Chucky s’è allenato regolarmente e dunque sarà nella lista del gala internazionale. Raspadori, assente da un mese per un infortunio alla coscia sinistra, spera vivamente di rientrare tra i convocati già domani.

Come segnalato dai nostri inviati stamattina a Castel Volturno per l’allenamento aperto ai media alla vigilia della sfida con l’Eintracht Francoforte, sono presenti in gruppo Meret, Kim e Lozano, mentre invece Raspadori sta svolgendo un allenamento differenziato.