Gadget Scudetto, scoppia la faida per 10 milioni di euro

La città di Napoli, in vista dello Scudetto, si è già preparata per la festa ed è facile vedere in ogni angolo bandiere, gadget, magliette azzurre e chi più ne ha più ne metta. Il business dei gadget Scudetto è già partito all’ombra del Vesuvio e si stima che abbia un valore vicino ai 10 milioni di euro.

Scudetto Napoli, partita la faida per i gadget

Purtroppo, un business così redditizio, oltre ai semplici tifosi, appassionati o imprenditori corretti, ha attirato le attenzioni anche della criminalità organizzata. Come evidenziato dall’edizione odierna delle Cronache di Napoli si è scatenata una vera e propria faida all’interno dei clan per mettere le mani su quello che è diventato il business dei gadget Scudetto per il Napoli.

Nel corso degli ultimi giorni ci sono stati già diversi raid tra clan nel cuore della città di Napoli, con l’obiettivo di stabilire una sorta di egemonia in questo business che nelle prossime settimane e mesi può potenzialmente diventare molto redditizio, soprattutto se dovesse finire nelle mani oscure della criminalità organizzata.

In particolare il clan dei Carillo-Perfetto stanno provando a lanciare un’offensiva, come testimoniato dal ferimento di Antonio Gaetano nella giornata di ieri, raggiunto sul Lungomare di Mergellina da due colpi di arma da fuoco.