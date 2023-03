Uno degli ex che è rimasto sempre nel cuore dei tifosi del Napoli è senza dubbio Roberto Sosa. Un legame che ancora oggi va avanti, nonostante siano passati ormai tanti anni dal suo addio alla maglia azzurra.

A parlare del rapporto con la sua ex squadra e con la città partenopea è stato lo stesso ex attaccante nel corso di una lunga intervista rilasciata all’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Di seguito, le belle parole rilasciate da Sosa ai taccuini del quotidiano:

Fui il primo tesserato del nuovo Napoli nato dal fallimento. Firmai il contratto in una stanza dell’Hotel Vesuvio. Non esisteva una sede.

Eravamo quattro calciatori il primo giorno di ritiro a Paestum: io, Montervino, Montesanto ed Esposito. Non c’era nulla. Zero. Tutto sequestrato. Tutto così surreale. A me però non spaventa nulla: sono argentino, vengo dalla strada, una volta che mi sono convinto, poi vado come un treno. Non mi guardo indietro.

Se mi avessero detto quel giorno a Paestum che dopo nemmeno due decadi il Napoli sarebbe arrivato a questi livelli? Avrei chiesto una perizia psichiatrica.

Napoli mi è entrata subito nella pelle. Qua mi sento a casa mia. Lo dico sempre: chi firma un contratto col Napoli lo firma con la città intera.