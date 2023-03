Napoli, due calciatori possono lasciare in estate: Giuntoli ha già scelto chi cedere

Il Napoli sta disputando una stagione pressoché perfetta. Squadra prima in classifica in Serie A con ben 18 punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, ovvero l’Inter. In Europa il primo, storico, passaggio ai Quarti di Finale di Champions League è sempre più vicino, dopo lo 0-2 ottenuto a Francoforte contro l’Eintracht.

Zielinski e Lozano verso la cessione

L’ampio vantaggio in classifica permette al Napoli di programmare con largo anticipo il futuro, con la rosa della prossima stagione che già prendendo forma nella mente del d.s. Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, sono due i calciatori che il Napoli avrebbe scelto di sacrificare sull’altare del mercato per la prossima stagione: si tratta di Piotr Zielinski e Hirving Lozano.

Lozano

Il prezzo per la cessione

Entrambi i calciatori hanno un contratto in scadenza nel 2024 e un ingaggio ritenuto attualmente troppo alto dalla società. Il rinnovo appare lontano, ecco perché la cessione sembra la via più ovvia per entrambi. Gli estimatori, soprattutto dopo una stagione di così alto livello da parte del Napoli, non mancheranno. Il club in estate ascolterà proposte, che presumibilmente – per entrambi – dovranno essere da almeno 20 milioni di euro a salire.