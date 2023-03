Come sta Raspadori? La notizia in vista di Napoli-Eintracht!

L’infortunio di Giacomo Raspadori è arrivato forse nel peggior momento possibile per un calciatore come lui, che era il vero e proprio jolly di Luciano Spalletti e avrebbe trovato certamente molto minutaggio viste le tante sfide ravvicinate tra Serie A e Champions League.

Raspadori infortunio

Infortunio Raspadori, le ultime

Circa un mese fa Jack è stato costretto a fermarsi ai box per “una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra” e da allora non è mai apparso neppure nella lista dei convocati di Luciano Spalletti. La situazione è però destinata a cambiare, come riportato da Sky Sport.

Quando torna Raspadori? La novità

Luciano Spalletti sta pensando di convocare Giacomo Raspadori per la sfida di mercoledì contro l’Eintracht, ma la decisione verrà presa solo nella giornata di domani.

Sky dunque ipotizza un rientro già, almeno in panchina, per il match di ritorno di Champions League. Nel caso in cui invece si opti per la prudenza, l’ex Sassuolo tornerebbe in panchina certamente nella sfida contro il Torino. Buone notizie anche per l’Italia di Mancini che potrebbe ritrovare il suo attaccante giusto in tempo per la sosta.