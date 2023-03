Manca solo una settimana e due partite e poi la full immertion di match del Napoli che va avanti da gennaio subirà una pausa. Infatti, a fine marzo ci sarà la sosta per le Nazionali e qualche giocatore (pochi tra gli azzurri) potrà tirare un poco il fiato.

Prima della sosta, però, il Napoli è chiamato ad altri due impegni, abbastanza diversi tra loro ma entrambi importanti. Mercoledì arriverà l’Eintracht Francoforte al Maradona per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, mentre domenica la banda di Spalletti sarà ospite del Torino per la 27esima giornata di Serie A.

Del match di domenica prossima ha parlato l’allenatore granata Ivan Juric, intervistato ai microfoni di Sky Sport al termine di Lecce-Torino terminata con il punteggio di 2-0 per i piemontesi.

Queste le parole del tecnico croato:

Loro sono la miglior squadra per me, sanno giocare in ogni modo e sono i migliori dal punto di vista delle comprensione del gioco. Hanno due o tre fuoriclasse, il lavoro di allenatore e direttore è stato fantastico e in loro non vedo punti deboli.