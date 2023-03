Napoli di Spalletti e quello dei record di Sarri, Ghoulam spiega: “Qual è la grande differenza rispetto al passato”

L’ex calciatore del Napoli e oggi all’Angers, Faouzi Ghoulam, è stato ospite del programma “Tutti Bravi Dal Divano” su DAZN. La sua presenza ha arricchito la trasmissione con tantissimi aneddoti legati al Napoli, sia passato che attuale. Inoltre lo studio formato anche dagli ex calciatori Matri, Parolo, Montolivo e Behrami, ha commentato il post partita di Bologna–Lazio.

Ghoulam

Inevitabile al quel punto per Ghoulam non parlare di Sarri e del suo Napoli, facendo un confronto con la squadra attuale. Ecco quanto evidenziato:

Confronto col Napoli di Sarri? Oggi non c’è la Juve. Avevamo un calcio importantissimo, ci dispiace non abbia vinto il calcio che tutti amavamo. Pressioni maggiori per noi? Sicuramente, ci furono anche degli episodi che non aiutarono i nostri risultati. Avere più punti di vantaggio ci avrebbe dato più tranquillità. Non abbiamo vinto, ma abbiamo fatto divertire tutti.

Insomma, Ghoulam ci ha tenuto ad evidenziare come quel Napoli meritasse la vittoria del titolo, non arrivato solo a causa di episodi più o meno sfortunati, oltre che alla presenza di una Juventus molto più forte di quella attuale. Ma soprattutto ha sottolineato come il merito dell’attuale squadra azzurra sia stato quello di accumulare così tanto vantaggio sugli avversari da non lasciarsi mai sopraffare dalla pressione di vincere ogni gara, affrontandola così con la massima tranquillità.