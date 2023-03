Kvaratskhelia conquista anche l’America: come lo descrive il New York Times

La Kvaramania è letteralmente esplosa, a Napoli e non solo. L’attaccante georgiano sta conquistando tutti a suon di prestazioni, tifosi e addetti ai lavori stanno riconoscendo in Kvaratskhelia il nuovo fenomeno del calcio mondiale, accendendo i riflettori sul Napoli e il calcio italiano. Tant’è che a parlarne è addirittura il New York Times, che ha intervistato il calciatore e presto dedicherà un servizio all’ex Dinamo Batumi.

A rivelarlo – attraverso un’intervista concessa a Corriere.it – è il giornalista Rory Smith, corrispondente del quotidiano statunitense:

Kvara è diverso dagli altri campioni, ha un talento atipico. Dedicherò un articolo ai gol del Napoli visti attraverso i sismografi presenti in città. Il calcio europeo non rivela quasi mai sorprese – ha spiegato Smith -. I grandi campioni sono, naturalmente, sotto la luce dei riflettori e mantengono le promesse, segnando gol e guadagnandosi le copertine. Ma Kvara è differente. Era un calciatore praticamente sconosciuto fino alla scorsa estate e nell’arco di pochi mesi è entrato nel cuore di tifosi di tutto il mondo oltre ad essere temuto e rispettato dagli avversari.

Una storia affascinante, fatta di talento e generosità, alla quale si aggiunge l’elemento territoriale legato al culto personale del calciatore da parte dei napoletani, a cominciare dai giochi di parole Kvaravaggio e Kvaradona!

FOTO: SSC Napoli

I tifosi del Napoli e lo stadio Maradona temuti in Inghilterra

Nel corso dell’intervista con il New York Times, Kvaratskhelia si è detto felice ed emozionato per questa ondata di affetto incredibile nei suoi confronti. Smith ha poi aggiunto:

La stampa internazionale osserva con crescente attenzione il fenomeno-Napoli, squadra temutissima anche in Inghilterra, al punto che circola da settimane una specie di mantra nel mondo calcistico: “Se vai a giocare a Napoli, la cosa più importante è sopravvivere al gioco della squadra e all’onda d’urto dei tifosi del Diego Armando Maradona”.

Infine Rory Smith rivela quanto l’urlo della Champions League dei tifosi allo stadio Maradona sia riconosciuto all’estero: