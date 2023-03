Ultim’ora Sky, non ci sarà contro il Napoli: mossa a sorpresa di Gaspeini

Manca sempre al match tra Napoli e Atalanta, gli azzurri dovranno riscattarsi dopo l’ultima sconfitta casalinga contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Come accaduto sempre in questa stagione, i partenopei potranno contare su una cornice di pubblico importante, i tifosi hanno risposto presente: il Maradona sarà sold-out.

Stadio Maradona

Sarà una sfida importante: il Napoli vuole riprendere il proprio cammino in campionato e sfruttare la sconfitta dell’Inter di ieri contro lo Spezia per allungare ulteriormente.

D’altro canto, la dea, che non sta vivendo un periodo facile, ha bisogno di punti per tornare in corsa per la zona Champions League.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

Spalletti dovrà fare a meno di Mario Rui squalificato e degli infortunati Raspadori e Lozano, Gasperini, invece, non avrà a disposizione Hateboer e Koopmeiners.

In particolare, stando a quanto riportato da Sky Sport, il tecnico dei bergamaschi ha in mente una sorpresa: Hojlund in panchina, al suo post l’ex Duvan Zapata.

Zapata, Atalanta (IMAGO)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Atalanta: Musso; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Lookman, Zapata.