In queste ore è arrivata la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR): è stato accolto il ricorso dell’Eintracht Francoforte per quanto concerne il divieto di trasferta precedentemente imposto ai supporters tedeschi, per motivi di ordine pubblico.

Una notizia che, dunque, stravolge la decisione dei giorni scorsi presa dalla Prefettura di Napoli, che a questo punto prepara la contromossa. A renderlo noto è il comunicato dello stesso club tedesco a margine della decisione del TAR.

Il comunicato del club tedesco

Di seguito, il comunicato dell’Eintracht Francoforte dopo la riapertura alla trasferta di Napoli:

Sabato pomeriggio, il tribunale amministrativo competente ha accolto la richiesta di ingiunzione temporanea dell’Eintracht Frankfurt. Di conseguenza, il divieto di vendita di biglietti a persone residenti in Germania, pronunciato mercoledì contro l’SSC Napoli per il ritorno degli ottavi di finale, è stato dichiarato illegittimo. Per il momento, il Napoli dovrà fornire all’Eintracht Francoforte un totale di 2.700 biglietti per gli ospiti. Tuttavia, è prevedibile che la Prefettura di Napoli presenterà ricorso contro questa decisione del tribunale amministrativo, che si deciderà lunedì o martedì della prossima settimana.

Reschke: “Non è ancora finita qui”

Inoltre, il membro del consiglio di amministrazione del club tedesco Philipp Reschke ha commentato così la decisione: