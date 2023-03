Osimhen, parla il CT della Nigeria: “Vuole diventare il migliore al mondo”, poi l’annuncio in vista di Napoli-Atalanta

Le sfide tra Napoli e Atalanta hanno sempre regalato grande spettacolo negli ultimi anni e quella di oggi non vorrà deludere le aspettative.

Ma il match del Maradona vedrà sfidarsi anche due dei migliori attaccanti di questa stagione: da una parte Victor Osimhen, capocannoniere della Serie A con 19 gol, e dall’altra Ademola Lookman, vera sorpresa di questo campionato e già a quota 12 reti.

Cosa hanno in comune Osimhen e Lookman? Sono entrambi nigeriani e sono il presente e il futuro della Nazionale di José Pereiro.

Proprio il CT della Nigeria è stato intervistato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport” per parlare dei suoi due attaccanti che stanno dominando in Serie A. Inoltre, Pereiro ha anche annunciato che sarà presente al Maradona per assistere a Napoli-Atalanta.

Queste le sue parole sul bomber azzurro.

Osimhen o Lookman? È come scegliere tra mamma e papà. Osimhen sta rendendo straordinarie le cose più semplici. Gli ho appena parlato, ma ci messaggiamo di continuo. Mi scrive dopo ogni allenamento.

Victor vive con l’idea di diventare il miglior attaccante al mondo, ed è già tra i primi. Cos’è che non sa fare? Fisicamente è dominante, calcia forte, è bravo di testa, quando lo marchi non sai mai dove si gira. Deve migliorare la gestione del pallone, ma ha 24 anni. C’è tempo.

Ho parlato con Spalletti e con il d.s Giuntoli. Hanno contribuito a renderlo la macchina che è. Gli ho fatto i complimenti e l’in bocca al lupo per lo scudetto. So che a Napoli la scaramanzia è una cosa seria, non mi sbilancio.

Il suo punto di forza è non conoscere la pressione. Mantiene i nervi saldi in goni situazione, e questo lo ha imparato in Serie A. Non molla un centimetro, poi. Negli ultimi mesi ha incassato diversi colpi, ma pur di giocare lo fa con la maschera. A Napoli sono pazzi di lui. E io non posso che essere contento. Voglio vincere la Coppa d’Africa.