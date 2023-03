Napoli Primavera, Frustalupi svela un retroscena: “Gli ho fatto vedere un’immagine del Napoli di Spalletti, è l’esempio migliore”

Il Napoli primavera ritrova la vittoria in casa, gli azzurrini, dopo tre partite in cui hanno ottenuto solo un punto, riescono a battere il Cagliari grazie ad una rete del talento spagnolo Alastuey.

La squadra di Frustalupi è in piena lotta per non retrocedere ma con questa convincente vittoria, i partenopei possono preparare le prossime gare con maggiore tranquillità e fiducia.

Proprio il tecnico azzurro, nella consueta intervista post-partita, ha analizzato il match del Napoli.

Di seguito quanto evidenziato:

Sulla vittoria: “I ragazzi oggi hanno interpretato bene la partita, abbiamo fatto un grande gol su uno schema, sono molto contento. Avremmo potuto raddoppiare e gestire meglio la palla, ma venivamo da due sconfitte quindi i ragazzi hanno difeso con maggiore attenzione. La vittoria è meritata, il Cagliari faceva molti lanci lunghi, era normale abbassarsi”.

Frustalupi, Napoli Primavera

Frustalupi sul gol del Napoli: “Sono stati perfetti”

Sul gol da schema: “Sono molto contento del gol fatto, proviamo sempre gli schemi ma non sempre vengono bene, oggi sono stati perfetti, complimenti a loro. Sono loro a giocare, io posso dare solo indicazioni. Venivamo da due sconfitte secondo me immeritate e quindi oggi sono davvero contento, i ragazzi hanno raccolto quanto meritavano”.

Sulla classifica: “Mancano tante partite, si saprà alle ultime due o tre giornate chi lotta per la salvezza. Guardo poco la classifica, bisogna vedere le prestazioni dei ragazzi. A volte gli episodi decidono le partite, bisogna lavorare sul miglioramento dei singoli e del gioco di squadra”.

Su Alastuey: “L’ho punzecchiato ultimamente, è molto bravo, ha tanta tecnica e oggi poteva fare anche un altro gol. In fase difensiva è stato molto attento, grintoso come si deve essere se si vuole giocare a calcio. Bisogna saper difendere partendo dagli attaccanti, sta migliorando anche da quel punto di vista”.

Frustalupi svela un retroscena: “C’entra Spalletti”

Sugli infortunati: “La settimana prossima dovrebbe rientrare anche Iaccarino, sono contento di questo, speriamo di rimetterlo presto in condizione”.

L’esultanza sul salvataggio finale: “È lo spirito giusto, i ragazzi sono stati attentissimi. Gli ho mostrato l’immagine che ha fatto vedere Spalletti, quella contro il Sassuolo, per fargli capire la mentalità di non prendere gol, esempio migliore non ci fosse. L’ho voluto rimarcare ai ragazzi, i risultati si ottengono con queste cose, con l’unità del gruppo”.