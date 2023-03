Come stanno Raspadori e Lozano? Le ultime notizie dal Napoli

Il Napoli ha effettuato stamattina la consueta seduta di allenamento allo SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Mister Luciano Spalletti sta preparando nel miglior modo possibile la sfida di domani sera al Diego Armando Maradona contro l’Atalanta. Gli azzurri vogliono subito ripartire dopo la sconfitta contro la Lazio, ma dovranno fare i conti con l’assenza di Mario Rui, squalificato, e le condizioni non perfette di Hirving Lozano e di Giacomo Raspadori.

Di seguito le ultime notizie sugli azzurri, direttamente dal report dell’allenamento quotidiano pubblicato sul sito ufficiale del club:

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Atalanta in programma domani 11 marzo al Maradona per la 26esima giornata di Serie A (ore 18). La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una partitina a campo ridotto, seguita da lavoro tattico. Chiusura di seduta dedicata ad esercitazioni su palle inattive. Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lozano ha svolto lavoro individuale in palestra.