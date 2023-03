FOTO-Bellissima sorpresa del giocatore del Napoli: lo scatto social fa impazzire i tifosi

Il Murales di Diego Armando Maradona ai quartieri spagnoli è sempre stato un simbolo per la città di Napoli, un luogo di appartenenza e di fede verso un giocatore simbolo .

Da sempre luogo di pellegrinaggio, il murales è divenuto con il tempo e, in particolare dopo la scomparsa di Diego, una meta iconica di Napoli non solo per gli stessi napoletani ma anche per i tantissimi turisti che visitano la città.

Molto spesso anche le squadre avversarie, con una delegazione di calciatori o con qualche dirigente, omaggiano El Pibe de Oro con una corona di fiori o con una sciarpa.

Murales Maradona, sorpresa del calciatore azzurro

Altre volte, invece, sono gli stessi giocatori azzurri a recarsi almeno una volta in quel luogo che potremmo definire magico.

Infatti, nella giornata odierna, Matteo Politano, attaccante esterno del Napoli, ha fatto visita al murales di Maradona.

Politano, Murales Maradona, bodega de D10S

Il giocatore è stato riconosciuto dalle persone presenti e, infatti, la bodega de d10s, ha subito postato uno scatto social con il calciatore sorridente ai piedi del murales, questa la didascalia del post:

“Una bellissima sorpresa, grazie per la visita”.