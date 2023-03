Problemi biglietti Torino-Napoli: caos online e in ricevitoria, tifosi infuriati!

Ci sono problemi per l’acquisto dei biglietti per Torino-Napoli. Purtroppo non è la prima volta che i tifosi azzurri si trovano frustrati e in grandissima difficoltà al momento dell’acquisto di un titolo valido per vedere una partita della propria squadra del cuore. Soprattutto quando si tratta dell’acquisto per biglietti di partite in trasferte, il processo si trasforma in una vera e propria Odissea.

Problemi acquisto biglietti del Napoli: cosa succede?

Dalle ore 9 erano in vendita i biglietti per il match dello Stadio Olimpico Grande Torino, ma come da testimonianze raccolte dalla nostra redazione, l’acquisto di un biglietto si è trasformato in un incubo. La piattaforma preposta, nel caso specifico VivaTicket, sta dando numerosi problemi in fase di accesso, oltre che nella fase ultima della transazione. I tifosi del Napoli si trovano intrappolati in un limbo di una piattaforma che dopo numerosi caricamenti fornisce messaggi di errore più disparati: dal dover rieffettuare l’accesso fino al rifiuto della transazione.

Problemi biglietti Napoli Torino, caos anche in ricevitoria

Come se non bastassero i problemi del portale online messo a disposizione dal Torino, sono numerose anche le segnalazioni di problematiche all’interno delle ricevitorie preposte all’acquisto dei tagliandi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione non si riescono a comprare agilmente i tagliandi perchè ci sono alcuni problemi dal punto di vista telematico interno dei sistemi. Va comunque sottolineato che la situazione nei luoghi fisici al momento sembra comunque decisamente migliore rispetto alla piattaforma online.