Mancava solo l’ufficialità, arrivata oggi pomeriggio: i tifosi tedeschi non potranno assistere al match Napoli-Eintracht Francoforte, gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì 15 marzo alle ore 21 allo Stadio Diego Armando Maradona.

Una decisione presa dal Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, volta a evitare problemi di ordine pubblico dopo gli scontri tra le due tifoserie avvenuti in Germania in occasione della gara di andata dello scorso 21 febbraio.

Tifosi Eintracht Francoforte

Il consulente legale del club tedesco Philipp Reschke ha comunicato che la società è stata informata oggi dalla Prefettura di Napoli (e non dal Ministero dell’Interno) del decreto corrispondente.

A Napoli erano previsti più di 2000 tifosi tedeschi, ma il Napoli non potrà vendere nessun tagliando ai residenti in Germania. Una grossa perdita anche per il Napoli di Aurelio De Laurentiis che dovrà così rinunciare a circa 100 mila euro d’incasso, come riferisce “Repubblica”.

Cancellati già sei voli charter e sono partite le prime richieste di rimborso da parte dei tifosi: una grossa delusione che ha macchiato la vigilia di un match così importante.