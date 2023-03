Napoli-Eintracht, Glasner parla dell’assenza dei tifosi tedeschi al Maradona: dichiarazioni a sorpresa

Il Napoli sarà chiamato a un doppio impegno molto delicato con Atalanta in campionato ed Eintracht Francoforte in Champions League.

Due match al Maradona nel giro di pochi giorni che serviranno al Napoli per dare un’altra spallata al campionato e ottenere la prima qualificazione storica ai quarti di finale di Champions.

La partita con l’Eintracht ha però iniziato a suscitare parecchie polemiche a una settimana di distanza dal fischio d’inizio del match.

Il motivo di queste polemiche? La scelta del Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, di vietare la trasferta ai tifosi dell’Eintracht.

A proposito si è espresso Oliver Glasner, allenatore del club tedesco, che ha parlato della questione nella conferenza stampa alla vigilia del match di Bundesliga contro lo Stoccarda.

È come in una relazione, il partner non deve essere accanto a te per farti sapere che ti copre le spalle. Non abbiamo bisogno dei nostri tifosi allo stadio per sapere che abbiamo il loro sostegno.