“De Laurentiis ha parlato con Apple”, c’entra il Napoli!

Il presidente del Napoli nel corso degli ultimi giorni si è espresso duramente sia nei confronti dei fondi stranieri, sia dal punto di vista dei diritti televisivi. Aurelio De Laurentiis vuole che il calcio italiano ed in particolare la Serie A diventi molto più sostenibile. A tale proposito l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riporta un’importante mossa che il patron azzurro sta provando a mettere in campo:

De Laurentiis Eintracht Napoli

De Laurentiis sui fondi d’investimento in Serie A

Aurelio De Laurentiis ha un peso specifico sempre più rilevante negli equilibri del calcio italiano, del resto la sua famiglia rappresenta due realtà molto importanti: il Napoli capolista in serie A e il Bari che è nelle posizioni di vertice in B. La sua autorevolezza a livello politico lo vede al centro di tante battaglie, una è storica e riguarda la contrarietà all’irruzione dei fondi d’investimento nel mondo del pallone.

“De Laurentiis ha parlato con Apple”

Lunedì è prevista un’assemblea di Lega per quanto riguarda il tema dei diritti televisivi, uno dei temi più cari ad Aurelio De Laurentiis. Di seguito quanto evidenziato dal quotidiano:

Su questo tema De Laurentiis vorrebbe spezzare il duopolio Dazn-Sky, ne ha parlato anche con Apple e pensa ad un modello diverso con una media company che produca le partite e poi le posizioni su diverse piattaforme.

Dunque il presidente del Napoli si muove attivamente per una rivoluzione storica, per i tifosi partenopei e non solo.