Calciomercato Napoli, Osimhen supera Vlahovic: il top club piomba sull’attaccante azzurro

Una delle certezze di questo Napoli straordinario è senza dubbio l’attaccante nigeriano Victor Osimhen che a suon di gol ed ottime prestazioni sta trascinando la squadra verso traguardi sempre più importanti.

Victor Osimhen, l’uomo in più di questo Napoli

Il giocatore, dopo i primi anni in maglia azzurra vissuti tra alti e bassi, anche a causa di numerosi infortuni, quest’anno, sotto la cura di Spalletti, sembra essere maturato definitivamente.

Ovviamente le sue prestazioni non stanno passando inosservate, tanti top club europei seguono con molta attenzione l’attaccante del Napoli.

Lo stesso giocatore ha ammesso, in una recente intervista, di voler giocare in Premier League un giorno ma che la sua testa al momento è proiettata al 100% verso i colori azzurri.

Victor Osimhen, Napoli (IMAGO)

Il top club sulle tracce di Osimhen: la notizia

Il sogno di Osimhen però potrebbe realizzarsi in un tempo non troppo lontano, infatti, stando a quanto riportato da The Sun, quotidiano britannico, c’è un club di Premier molto interessato al giocatore.

L’Arsenal prima in classifica ha messo nel mirino il nigeriano, i Gunners starebbero pensando seriamente al calciatore per il prossimo futuro.

Inizialmente gli inglesi erano sulle tracce di Vlahovic ma poi, considerando l’exploit di Osimhen e la stagione poco brillante dell’attaccante bianconero, le gerarchie di mercato sono cambiate.