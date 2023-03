Scambio tra Zanoli e Bereszynski a gennaio, il Napoli ha un’idea: l’intenzione sul terzino destro

Il Napoli continua a lavorare con l’obiettivo di regalare alla tifoseria un trofeo che ormai manca da 33 anni alla città, tenendo comunque un occhio al percorso in Champions League. La società si divide, invece, tra presente e futuro, monitorando il percorso dei calciatori in prestito.

Zanoli Sampdoria

Chi si sta ben comportando è Alessandro Zanoli, terzino classe 2000 che a gennaio ha lasciato il Napoli per approdare alla Sampdoria, mentre il polacco Bereszynski ha fatto il percorso inverso. Alla corte di Stankovic, Zanoli sta trovando maggiore continuità: 9 presenze in campionato e 1 in Coppa Italia, giocando sia come terzino che da centrale di destra della difesa a tre. Al contrario, Bereszynski fin qui ha giocato con la maglia del Napoli solo la gara di Coppa Italia contro la Cremonese.

Ritorno al Napoli

Ecco perché il club sta valutando il futuro, valutando positivamente il percorso di Zanoli. L’idea di Giuntoli sarebbe quella di richiamare dal prestito il classe 2000. A quel punto è molto probabile che Bereszynski possa ritornare a Genova. Gli ultimi mesi della stagione saranno decisivi per confermare o ribaltare le attuali intenzioni.