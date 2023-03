Notte di Champions al San Paolo

Il 15 Marzo al San Paolo vi sarà aria di Europa per l’importante match di ritorno degli ottavi di Champions League tra il Napoli e i tedeschi dell’Eintracht. Dopo la partita di andata terminata per 2-0 in favore del Napoli, la sensazione tra i tifosi azzurri che il passaggio del turno sia alla porta della squadra di Spalletti è molto alta. Certamente l’Eintracht cercherà di giocarsi il tutto per tutto per mettere in difficolta i partenopei e sperare nella qualificazione ai quarti di finale. Vediamo quali sono le indicazioni dei vari bookmakers di scommesse virtuali, visibili su sitiscomesse, su questo importante match ed andiamo ad analizzare come le due squadre arrivano a questo importante match.

Il Napoli ad un passo dai quarti di finale

I ragazzi di mister Spalletti scenderanno in campo consapevoli che il passaggio del turno è alla loro porta, sia in virtù del 2-0 maturato nella partita di andata, sia perché saranno sospinti dal caloroso pubblico di casa, essendo previsto il tutto esaurito. Ad oggi il Napoli ha acquisito una consapevolezza nei propri mezzi e potenzialità che li vede primi in serie A con un cospicuo vantaggio sulle inseguitrici, inoltre hanno sempre ben figurato in Champions League, sia nel girone di qualificazione dove hanno rifilato sonore sconfitte a club importanti come Liverpool ed Ajax; ma anche nella partita di andata si è vista la consapevolezza di questa squadra che, dopo pochi minuti dall’aver sbagliato il calcio di rigore, ha segnato il primo goal e tutto ciò è chiaramente frutto dell’ottimo lavoro di Luciano Spalletti. Inoltre oggi il Napoli, oltre a poter contare su giocatori simbolo come Kvaratskhelia ed Osimhen, può fare affidamento su altri calciatori che stanno disputando un ottima stagione: da Lobotka, che oltre a recuperare palloni detta i tempi di gioco della squadra, per passare al difensore sud coreano Kim Min Jae che, nonostante sia alla prima stagione con il Napoli, sembra che giochi in questo club da sempre. Tra i protagonisti di questa straordinaria stagione, come non citare il capitano Di Lorenzo che sta garantendo sempre partite di alto livello. Altro fattore importate degli ottimi risultati di questo Napoli è sicuramente la rosa importante, perché oltre ai calciatori citati, Spalletti può fare affidamento sui vari Raspadori, Simeone Politano e Lozano che, ogni volta che sono stati chiamati in causa, hanno dato il loro grande contributo. Con tutte queste premesse il sogno di un’accoppiata scudetto Champions inizia ad esser presente nei tifosi partenopei e chissà che il sogno non diventi realtà.

I tedeschi proveranno il colpaccio

Certamente L’Eintracht sperava di ottenere di più nella partita di andata e nei primi venti minuti ha cercato di impensierire il Napoli, cercando di portare il risultato in loro favore segnando un goal, ma purtroppo per loro, nonostante il rigore sbagliato, il Napoli ha disputato un match superlativo ed i tedeschi si sono dovuti arrendere. I tedeschi non verranno a Napoli per fare una gita, ma come di consueto le squadre tedesche vendono cara la pelle fino all’ultimo e cercheranno in tutti i modi di mettere in difficolta il Napoli e magari ottenere quella qualificazione che alla luce del risultato di andata sembra impossibile. Oliver Glasner cercherà di studiare le mosse migliori da mettere in campo per creare delle difficoltà al Napoli: sicuramente il compito non sarà facile per via dell’ambiente e del risultato della partita di andata, inoltre in questo match dovrà fare a meno del suo uomo simbolo in attacco Kolo Muani che sarà assente per squalifica. Per sopperire a questa assenza Glasner punterà molto sull’attaccante Borrè ed il trequartista Lindstrom.

Le statistiche del match

Il risultato dell’andata condiziona molto le indicazioni sui possibili risultati di questo match di ritorno: infatti, la vittoria del Napoli è quotata molto bassa, mentre una possibile vittoria dell’Eintracht ha una quotazione alta, intorno a 6 volte la posta scommessa. Per quanto concerne le marcature, non si prevede una partita con tanti gol, infatti la quotazione di un massimo di due goal è piuttosto bassa. Per quanto riguarda il risultato esatto, quelli più prevedibili sono 1-0 e 2-0 in favore del Napoli. Altro dato statistico interessante (ove si percepisce come il match sia indirizzato in favore del Napoli) è la quotazione sulla possibile qualificazione agli ottavi del Eintracht, stimata addirittura 21 volte la posta scommessa