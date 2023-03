Kalidou Koulibaly, difensore del Chelsea ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita disputata contro il Borussia Dortmund che ha visto i suoi Blues staccare il pass per i quarti di finale. Il senegalese ha risposto ad una domanda riguardante la sua ex squadra e il possibile incrocio in Champions League.

Di seguito le sue dichiarazioni:

Koulibaly sul Napoli

“Preferiresti incontrare il Napoli ai quarti oppure in finale a Istanbul?”, questa la domanda rivolta all’ex difensore azzurro

“Preferisco più avanti possibile, magari a Istanbul. Sapete quanto conta Napoli per me, ma ora sono concentrato sul Chelsea. Auguro però di andare avanti anche a loro“.

Dai quarti di finale infatti non ci saranno più vincoli nel sorteggio, tutte le squadre potranno affrontarsi tra di loro ed è per questo che, in caso di qualificazione da parte del Napoli, non è da escludere un incrocio con il suo ex capitano Koulibaly.

Gli azzurri saranno impegnati il 15 marzo alle ore 21:00 al Maradona per la gara di ritorno contro l’Eintracht Francoforte.