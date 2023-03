Napoli-Atalanta, buone notizie per Gasperini: recupero importante per il match del Maradona

Sabato 11 marzo, alle ore 18, il Napoli ospiterà l’Atalanta allo stadio Diego Armando Maradona, nella gara valida per la 26esima giornata di Serie A.

Sarà il primo di due big match che andranno in scena al Maradona: infatti, soltanto quattro giorni dopo il match di campionato, il Napoli sfiderà l’Eintracht Francoforte nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Ma prima bisogna pensare all’Atalanta e rialzarsi subito dopo la sconfitta interna contro la Lazio di settimana scorsa.

In casa Atalanta, Gasperini può sorridere: come riporta Tuttomercatoweb.com, Duvan Zapata è tornato ad allenarsi in gruppo. A distanza di tre settimane da quell’infortunio alla coscia, l’attaccante colombiano tornerà tra i convocati per il match del Maradona.

Duvan Zapata (Copyright: xMarcoxCanonierox)

Non arrivano invece buone notizie dagli altri infortunati: terapie per Koopmeiners e Hateboer, lavoro individuale per Zappacosta e Scalvini e metà lavoro in gruppo e metà individuale per Paolomino.

Difficile il recupero di questi quattro giocatori: in una sfida così importante, Gasperini dovrà fare a meno di diversi titolari.