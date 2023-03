Conte stuzzica il Milan: “Me li aspettavo più vicini al Napoli”

Antonio Conte, allenatore del Tottenham ed ex Inter tra l’altro, ha parlato ai microfoni di Mediaset in vista della sfida di ritorno contro il Milan di Pioli in programma domani a Londra. L’ex ct della Nazionale si è soffermato a commentare la stagione dei rossoneri ed in particolare ha detto la sua sul campionato disputato finora dalla squadra di Leao e compagni.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico che ha citato anche il Napoli.

Conte cita il Napoli

“Il Milan è la squadra che ha vinto il campionato, noi lo scorso anno giocavamo in Conference League e siamo arrivati quarti dopo una rincorsa incredibile. Giocare un ottavo di Champions League per noi è già uno step in avanti rispetto allo scorso anno. Ovviamente ci aspettavamo un Milan più vicino al Napoli in Serie A dopo lo scudetto dello scorso anno ma sappiamo che anche loro tengono alla Champions. Vogliamo andare entrambe avanti, loro hanno già vinto qualcosa, noi no”

Il Tottenham sarà costretto a rimontare una rete di svantaggio dopo la sconfitta subita a San Siro per 1-0.