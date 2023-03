De Laurentiis frena i tifosi sulla Champions League: “Bisogna fare silenzio!”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha preso parte all’inaugurazione della prima cattedra universitaria dedicata alla “Giuridicità delle regole del calcio“ tenutasi al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli a Santa Maria Capua Vetere.

All’evento non solo il presidente azzurro, oltre al patron infatti c’era anche il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, che ha introdotto l’argomento e l’importanza di trovare nuove risorse per il calcio italiano, e dopodiché anche il presidente della Lega Calcio, Lorenzo Casini.

Tra i vari temi di cui si è parlato, il presidente De Laurentiis ha voluto anche lasciare un messaggio ai tifosi del Napoli in merito alla scaramanzia e alla possibilità di ottenere un successo sia in campionato che in Champions League.

“Essere silenziosi”