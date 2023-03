La mossa di Spalletti dopo Napoli-Lazio: succederà domani a Castel Volturno!

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione in casa Napoli ed in particolare si è soffermato sulla scelta di Luciano Spalletti per permettere ai propri giocatori di resettare la mente dopo la prima sconfitta casalinga in Serie A. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Spalletti pigia il tasto pausa: tutti fermi, tutti a godere di un po’ di relax per due giorni. La ripresa degli allenamenti è fissata domani al centro sportivo di Castel Volturno: weekend azzurro, insomma, dopo la maratona di venerdì al Maradona con la Lazio; faticosa e dispendiosa sia dal punto di vista fisico sia sotto il profilo mentale.