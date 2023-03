Inter-Lecce, Inzaghi ritrova i tre punti: la classifica aggiornata di Serie A

La venticinquesima giornata di Serie A si è aperta con la prima sconfitta stagionale allo Stadio Diego Armando Maradona per il Napoli. Gli uomini di Luciano Spalletti sono stati battuti dalla prodezza balistica di Matias Vecino e dalla solida difesa imposta alla Lazio da Maurizio Sarri. Uno 0-1 di misura, che ha di fatto portato i biancocelesti a -17 dal Napoli primatista in campionato.

Inter-Lecce: il risultato finale

I mancati tre punti conquistati dagli azzurri sono serviti soprattutto all’Inter di Simone Inzaghi, che dopo la precedente sconfitta in trasferta con il Bologna, ha avuto l’occasione di accorciare le distanze.

FOTO: Mkhitaryan

Mentre il Milan di Stefano Pioli è uscito sconfitto dal Franchi contro Vincenzo Italiano per 2-1, infatti, l’Inter si è imposto a San Siro sul Lecce. Un 2-0 per i nerazzurri, firmato Mkhitaryan-Martinez, che porta la squadra di Inzaghi a quota 50 punti in classifica in solitaria.

FOTO: Classifica Serie A

I nerazzurri sono ora secondi in classifica con un vantaggio di due punti sulla Lazio, tre sul Milan e a -15 dal Napoli di Luciano Spalletti.