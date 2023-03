Cassano pazzo di Spalletti: “Abbina Klopp e Guardiola nel suo Napoli!”

L’ex calciatore di Roma, Real Madrid e Bari tra le altre Antonio Cassano ha rilasciato alcune dichiarazioni all’edizione odierna di La Repubblica. L’ex giocatore, attualmente opinionista in particolar modo su Twitch con la BoboTV ci ha tenuto ad elogiare il suo ex allenatore Luciano Spalletti, che sta stupendo tutti con il suo Napoli.

Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Qui ci sono tanti allenatori poco umili, non vedo dei Klopp, Guardiola, Luis Enrique o un futurista come Nagelsmann. L’unico che mi sorprende è Lucianone Spalletti: siamo al calcio 2.0? Lui è al 3.0: abbina il gioco diretto di Klopp e il possesso di Guardiola. Sa fare l’uno e l’altro, ci sta facendo vedere in Italia e nel mondo quello che sa fare. È geniale, ma non fa il ruffiano con i giornalisti.