Calciomercato Napoli, un club di Premier League punta l’obiettivo azzurro

Nonostante la sconfitta con la Lazio, il Napoli continua a primeggiare in Serie A con un vantaggio di 15 punti sull’Inter di Simone Inzaghi, di 17 sulla formazione di Maurizio Sarri e di 18 sul Milan. L’ottimo lavoro sul mercato svolto quest’estate da Giuntoli e De Laurentiis ha dato i suoi migliori frutti fino a questo momento e può regalare successi importanti ai tifosi partenopei.

Kadioglu-Napoli: la concorrenza

Il club azzurro, nonostante gli ottimi colpi messi a segno nella finestra estiva di mercato, mantiene gli occhi aperti e continua a monitorare profili che possano inserirsi bene nella rosa a disposizione di Luciano Spalletti. Tra i prospetti più interessanti figura il classe ’99 del Fenerbahce Ferdi Kadioglu.

FOTO: Kadioglu

Il calciatore turco ha il contratto in scadenza nel 2026. Oltre al Napoli c’è anche il Milan in Serie A, con Maldini che sta prendendo in considerazione questo profilo. La concorrenza, però, non finisce qui. Secondo quanto riportato dal portale Fanatik, infatti, sul giocatore c’è anche l’interesse del Brighton di Roberto De Zerbi.