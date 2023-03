Rivoluzione VAR e minuti di recupero, cambia tutto! Il comunicato dell’IFAB

L’IFAB annuncia una serie di novità che potrebbe rivoluzionare il gioco del calcio. Pù nel dettaglio, ci sarebbero dei cambiamenti per quanto concerne l’uso del VAR e l’applicazione dei minuti di recupero.

Alla luce degli ultimi esperimenti effettuati tra i Mondiali in Qatar e la Coppa del Mondo per Club, l’istituto che si occupa delle regole del calcio ratifica quella che può essere una svolta storica.

Audio VAR allo stadio e minuti di recupero più corposi, cosa può cambiare

In queste ore, è arrivato il via libera da parte dell’Ifab, al termine dell’assemblea generale annuale, all’esperimento già testato in Marocco in occasione del Mondiale per club: il pubblico allo stadio e davanti la tv potrà ascoltare in diretta quello che gli arbitri dicono quando c’è un consulto alla tecnologia.

Una vera ‘rivoluzione’ che ora sarà adottata ai Mondiali Under 20 in Indonesia e ai Mondiali femminili che si giocheranno ad agosto in Nuova Zelanda e Australia. Al termine di questi tornei e comunque entro la fine dell’anno, è scritto in una nota dell’Ifab “verrà presa una decisione se il processo continuerà in altri tornei Fifa”. Il tutto per “migliorare ulteriormente la comunicazione con i tifosi negli stadi”.

Si prosegue la strada di Qatar 2022

Per quanto riguarda l’applicazione dei minuti di recupero, già in Qatar abbiamo avuto una sorte di rivoluzione. A tal proposito, l’IFAB ha raccomandato l’uso dei minuti di recupero così come fatto negli scorsi campionati del mondo.