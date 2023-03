La Gazzetta su Kvara: “È come se l’errore di Francoforte l’avesse inceppato”

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la partita di ieri sera tra Napoli e Lazio ed in particolare ha parlato del match di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano degli azzurri ieri sera non ha brillato particolarmente e la Gazzetta ha provato a dare una spiegazione alla prestazione opaca del numero settantasette.

Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

In assoluto, per Kvaratskhelia è stata la terza gara consecutiva senza gol. È come se quell’errore dal dischetto contro il Francoforte in Champions League avesse inceppato il meccanismo magico con cui lui aveva sconvolto Napoli e l’Europa. Ma “a nuttata” passerà e i gemelli del gol torneranno a sorridere.

La Rosea ha parlato anche della prestazione di Victor osimhen:

È stato chiuso bene dai centrali di Sarri che non gli hanno mai concesso la profondità e lo hanno raddoppiato in ogni occasione. È stato costretto a giocare lontano dall’area e non è riuscito ad accendersi e il Napoli non ha trovato soluzioni alternative per innescarlo.