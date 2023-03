Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa post partita a margine del pareggio, per 0-0, contro l’Udinese.

Uno stop che rischia di complicare il discorso Champions per i bergamaschi, in virtù proprio della vittoria della Lazio in casa del Napoli, prossimo avversario dei nerazzurri.

Atalanta vs Lecce – Serie A Tim 2022/2023 day 23 at Gewiss Stadium Italy, Bergamo, feb 23 2023: Gian Piero Gasperini Atalanta manager enters the field and moves to the bench during soccer game ATALANTA vs LECCE, Serie A Tim 2022-2023 day23 Gewiss stadium Bergamo Italy Copyright: FabrizioxAndreaxBertani

“Scalvini può recuperare”: le parole in conferenza stampa

Di seguito, le parole del tecnico rilasciate nel corso dell’incontro con la stampa in conferenza: