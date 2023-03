Un doppio infortuno agita le acque in casa Atalanta, squadra che in questo momento è in campo contro l’Udinese. Rischia così di complicarsi la situazione per il tecnico Gian Piero Gasperini, che in vista della sfida contro il Napoli al Diego Armando Maradona, in programma per sabato prossimo alle ore 18:00, potrebbe fare a meno di due titolarissimi.

Infortuni per Zappacosta e Koopmeiners

Nel corso del riscaldamento, Davide Zappacosta, che era stato scelto inizialmente tra i titolari da Gian Piero Gasperini, è stato costretto a dare forfait. Un problema all’inguine per l’esterno, che verrà valutato nelle prossime ore (il calciatore è comunque in panchina ndr).

Problema a partita in corso, invece, patito da Teun Koopmeiners. Sul finale di primo tempo,il centrocampista ex AZ Alkmaar si è visto costretto ad alzare bandiera bianca.

Un problema di natura muscolare, fa sapere DAZN nel corso della sfida, precisando che per la precisione si tratterebbe di un probabile stiramento al bicipite femorale sinistro. Strada in salita per entrambi calciatori, dunque, in vista della trasferta di Napoli.