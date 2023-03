Allegri provoca: “Andare in Champions con il -15 vale come tre Scudetti!”

L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato poco fa nella consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Roma e Juventus, in programma domani sera alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma. Di seguito le dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

La Roma sta facendo un ottimo campionato, è in lotta per un posto in Champions. Ha subito solo 5 gol in casa, viene da 4 vittorie in casa senza prendere gol. Sarà una bella partita, in uno stadio pieno. Troveremo anche una bella giornata primaverile, dobbiamo essere bravi a fare una bella gara.

Pogba ha reagito bene, ieri ha fatto allenamento e sta bene. L’altro giorno son rimasto contento di come è entrato, ha fatto buone cose. Momentaneamente però è solo un’ottima soluzione in panchina. Milik tornerà dopo la sosta, Kaio Jorge non è ancora a disposizione, Miretti torna a disposizione.