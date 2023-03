Assurdo a Napoli, latitante georgiano arrestato: era arrivato con un charter per vedere Kvaratskhelia

La scorsa estate, all’ombra del Vesuvio, è arrivato Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano, attraverso ai suoi gol e alle sue giocate da assoluto fuoriclasse è entrato sin da subito nel cuore dei tifosi partenopei.

Oltre a lui, dalla Georgia, sono arrivati migliaia di tifosi nel corso dell’intera stagione per assistere al loro beniamino nei più importanti palcoscenici calcistici.

Khvicha Kvaratskhelia Napoli

Latitante georgiano arrestato a Napoli: voleva vedere Kvara

Oltre ai tanti tifosi, però, nella giornata di ieri è arrivato dalla Georgia anche un noto criminale. Secondo quanto riporta Il Mattino, si tratta di Narimanidze Irakli, 38enne georgiano, condannato, con sentenza esecutiva emessa dall’autorità giudiziaria greca nell’ottobre del 2012, alla pena di 10 anni di reclusione per tentato omicidio a danno di due cittadini greci.

Secondo la ricostruzione, il latitante georgiano aveva ottenuto il passaporto il giorno prima del suo arrivo a Napoli. Narimanidze Irakli sarebbe arrivato a bordo di un charter privato per seguire da vicino proprio Khvicha Kvaratskhelia, in campo in questi minuti allo Stadio Maradona contro la Lazio.