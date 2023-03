Hamsik, addio Trabzonspor: l’ex capitano torna a casa

Marek Hamsik, centrocampista del Trabzonspor e soprattutto ex capitano del Napoli, vedrà scadere il suo contratto a giugno e pare che da parte del club turco non ci siano le condizioni per intavolare il rinnovo. Il motivo principale pare essere la grave crisi finanziaria che sta attraversando il Trabzonspor, oltre a questo c’è anche da dire che la stagione dell’ex 17 azzurro è stata condizionata da tanti infortuni e problemi fisici.

Il futuro di Hamsik

La carriera di Hamsik sta iniziando a volgere al termine, 35 anni ed un bagaglio di esperienze che fa invidia a tantissimi calciatori. Il suo futuro però, stando alle indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb, potrebbe essere nuovamente in Slovacchia, dove tutto è cominciato per lui.

Proprio lo Slovan Bratislava infatti, primo club della carriera professionistica di Marek, sembrerebbe intenzionato a convincerlo a fare ritorno in patria, così da chiudere la sua carriera lì. Un cerchio che potrebbe chiudersi in maniera romantica con il ritorno a casa per Hamsik.

Promessa scudetto

In una vecchia intervista a Dazn, Hamsik tornò anche a parlare di Napoli e della squadra che lo ha reso grande. Lo slovacco svelò un retroscena con il presidente De Laurentiis che lo ha ufficialmente invitato a fare ritorno a Napoli una volta conclusa la sua carriera da calciatore.

Di seguito le sue parole sul ritorno futuro a Napoli: