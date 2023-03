Atalanta, tegola per Gasperini: rischia di saltare il Napoli

Dopo la sfida contro la Lazio di venerdì sera allo Stadio Diego Armando Maradona, il Napoli di Luciano Spalletti aspetta sempre tra le mura amiche l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Due partite complesse contro avversari di livello, fondamentali per gli azzurri per dare ulteriori segnali positivi a questo campionato.

Infortunio per Scalvini: la situazione

Sul fronte Atalanta ci sono buone notizie per il Napoli. Nel corso del match tra Milan e Atalanta, infatti, il difensore Giorgio Scalvini ha rimediato un infortunio alla caviglia ed è stato costretto ad abbandonare il campo. Gli esami strumentali effettuati in giornata hanno evidenziato un trauma distorsivo alla caviglia destra con interessamento dei legamenti del compartimento interno.

FOTO: Scalvini

A rivelarlo è la Gazzetta dello Sport, per la quale il calciatore dell’Atalanta salterà sicuramente il match contro l’Udinese in programma per sabato alle 18:00. Dopo il prossimo turno di campionato, Scalvini sarà sottoposto ad ulteriori esami per valutare l’entità del danno e stabilire i tempi di recupero, ma con molta probabilità il calciatore salterà anche la sfida contro il Napoli.