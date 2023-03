Torino-Napoli, in vendita anche i biglietti per il Settore Ospiti: data e prezzo

Domani sera il Napoli di Luciano Spalletti scenderà in campo contro la Lazio di Maurizio Sarri tra le mura amiche dello Stadio Diego Armando Maradona, dopo tre trasferte consecutive. Gli azzurri a +18 dall’Inter e dal Milan a pari punti, si preparano a due sfide complesse contro i biancocelesti e contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

FOTO: Imago, Napoli

Torino-Napoli: il prezzo dei biglietti

Lo step successivo sarà poi quello del Torino di Juric ad oggi reduce dalla sconfitta del derby contro la Juventus per 4-2. In occasione di Torino-Napoli riaprirà il Settore Ospiti per tutti i fidelizzati azzurri.

Di seguito il comunicato sulla vendita dei biglietti rilasciato dal club granata per quanto riguarda il Settore Ospiti: