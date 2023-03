Spalletti, il ds Sabatini sul tecnico azzurro: “La Roma gli deve qualcosa, vi spiego”

Napoli-Lazio sarà la sfida tra Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, tra il passato ed il presente azzurro. Dopo tre sfide consecutive in trasferta, la squadra partenopea torna a scendere in campo tra le mura amiche dello Stadio Diego Armando Maradona davanti ai suoi tifosi.

In merito a questa gara è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro il dirigente sportivo Walter Sabatini.

Di seguito un estratto delle sue parole:

La Lazio ha i mezzi per fermare il Napoli? Sì certo, sarà un osso duro per gli azzurri anche se questi ultimi sono più forti.

Il dirigente sportivo ha parlato anche di Luciano Spalletti e del lavoro che sta facendo con il Napoli.

Sono molto contento per il mio amico Luciano, credo che lui possa recriminare qualcosa nella sua carriera, la Roma gli deve qualcosina, ad esempio, avrebbe potuto richiamarlo e non l’ha fatto, ma questa è solo una mia opinione. Oggi Spalletti ha raggiunto la perfezione con il Napoli e per questo non deve neanche spendere una parola, sono i fatti che parlano per lui. Ha grandi meriti su molte cose, se per esempio Lobotka è diventato un regista dinamico di grandissimo spessore lo deve a Spalletti.