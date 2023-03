Spalletti torna a parlare di Inter-Juventus del 2018: “Non è colpa mia se avete perso lo Scudetto”

Il percorso stagionale del Napoli ha raggiunto vette di incredibili epicità grazie al +18 maturato sulle inseguitrici in campionato. Mai nessuno, durante le calde giornate d’estate, avrebbe mai immaginato che quella rosa ormai orfana di pionieri come Insigne e Mertens si sarebbe poi ritrovata ad un passo dallo Scudetto già a marzo.

Una situazione surreale, maturata in quel di Napoli grazie al sudore e alla costanza dei propri uomini ma soprattutto grazie a Luciano Spalletti, abile a sfruttare al meglio ogni singolo giocatore della propria rosa. Proprio il tecnico azzurro ha da poco svolto la consueta conferenza stampa pre-match, dando un’inaspettata stoccata ad i propri tifosi alla vigilia di Napoli-Lazio.

Formazione, condizione dei singoli e battute varie sono passate in secondo piano durante l’odierna conferenza di Luciano Spalletti. Il tecnico del Napoli è infatti tornato sul discorso Scudetto si, ma non quello che potrebbe vincere attualmente con la formazione partenopea. La sala stampa è infatti rimasta sorpresa dalle dichiarazioni di Spalletti in merito ad Inter-Juventus del 2018:

“Il risultato di Inter-Juventus ha influito molto nella corsa Scudetto del Napoli del 2018. Io prendo sempre me come obiettivo, è vero che ho fatto delle sostituzioni che probabilmente hanno determinato quella roba lì, eppure le rifarei ancora. Vi ringrazio di tutta questa importanza che mi date, ma non sono io il responsabile di ciò che poi avete fatto voi. Scudetto perso in albergo? Non do responsabilità a nessuno, la do a me stesso sulla panchina dell’Inter per aver sbagliato dei gol e perché quello che abbiamo fatto in 10 domenica ad Empoli avremmo potuto farlo contro la Juve nella sconfitta del 2018“.